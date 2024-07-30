Ключевая поставка: в Госдуме предлагают ввести квоты на продажу бензина в РФ

В Госдуме предлагают ввести квотирование поставок бензина на внутренний рынок, а также увеличить долю продаж топлива на бирже с 13% до 20%, узнали «Известия». Эти меры, по мнению депутатов, должны не допустить серьезного роста цен на бензин в рознице. Подобные опасения возникли после того, как на бирже бензин с начала июля подорожал на 12,2%, следует из данных Санкт-Петербургской биржи. Ситуацию с ценообразованием обсудили 29 июля на совете Госдумы и в Минэнерго. Среди причин названы ремонтные работы на НПЗ, сложности с логистикой, участие самих топливных компаний в купле-продаже топлива, рассказали в Российском топливном союзе. В ФАС сообщили, что фиксируют в ряде регионов нарушения при реализации топлива в рознице — например, в Туве в ценовом сговоре уличено 10 компаний.
Причины роста
Стоимость АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 29 июля подорожала до 72,5 тыс. рублей за 1 т, то есть на 12,2%, следует из данных торгов на сайте площадки. Для стабилизации внутреннего рынка правительство ранее приняло решение ввести с 1 августа временный запрет на экспорт бензина.
Однако в Госдуме предложили усилить меры — ввести квотирование поставок бензина на внутренний рынок, а также увеличить долю биржевых продаж топлива до 20%. С таким предложением в адрес вице-премьера Александра Новака обратился вице-спикер нижней палаты, член совета парламента Борис Чернышов. С документом ознакомились «Известия».
«В целях стабилизации внутреннего топливного рынка, снижения цен на АЗС и обеспечения устойчивого снабжения стратегически важных отраслей экономики бензином и дизельным топливом предлагаю рассмотреть возможность введения механизма квотирования торговли этими видами топлива на внутреннем рынке», — говорится в письме.
В нем отмечается, что для реализации этого механизма необходимо учредить правительственную комиссию, которая будет заниматься ежеквартальной разработкой квот на поставки дизтоплива и бензина на внутренний рынок, исходя из меняющихся потребностей внутреннего рынка и стратегических отраслей. Для компаний, не выполняющих установленные нормативы, предлагается ввести штрафные меры.
— Когда растет стоимость топлива на иностранных рынках, то по понятным причинам российским производителям становится выгодней продавать максимум своих запасов за рубеж. Это, в свою очередь, провоцирует дефицит на внутреннем рынке, который в большей степени регулируется государством. Но такой механизм совершенно не годится, потому что ставит наших потребителей в положение второго сорта по отношению к иностранным потребителям, — заявил «Известиям» вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
По его словам, главным приоритетом должен стать российский потребитель, для этого нужно ввести механизм, который заставит компании наполнять внутренний рынок.
— В 2023 году правительство повышало норматив продажи бензина на бирже до 13% от объема производства. Возможно, сейчас его стоит повысить до 20%, — полагает депутат.
Как рассказал «Известиям» источник в Госдуме, на совете нижней палаты 29 июля депутаты детально обсудили ситуацию с причинами роста цен на топливо. Главными из них были названы сокращение объема поставок на внутренний рынок, а также ремонт целого ряда значимых НПЗ.
По итогам совета спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутатам поступает много обращений граждан в связи с ростом цен на бензин. Поэтому, по его словам, будет правильным, чтобы профильные комитеты изучили этот вопрос и не снимали с контроля. Соответствующее поручение он дал комитетам по энергетике, экономической политике, аграрным вопросам и контролю.
Кроме того, Вячеслав Володин поручил провести расширенное заседание профильного комитета по энергетике и пригласить на него с докладом первого замминистра энергетики Павла Сорокина.
В ФАС «Известиям» сообщили, что служба направила запросы вертикально интегрированным компаниям (ВИНКи) с обоснованием причин изменения стоимости на АИ-95 — эту информацию бизнес должен представить до 31 июля. Одновременно в ФАС отметили, что, по данным Росстата, цены на АЗС изменяются не выше уровня инфляции, хотя в ряде регионов есть и уже выявленные нарушения.
— За последний месяц Пермское УФАС признало факт нарушения закона о защите конкуренции в действиях «дочки» «Лукойла» из-за необоснованно высоких цен на топливо, в Туве выявлен сговор 10 компаний на рынке нефтепродуктов. Тверское УФАС выдало предупреждение «дочке» «Сургутнефтегаза» за признаки ценовой дискриминации потребителей. Также выданы предупреждения двум топливным компаниям в ЛНР за введение покупателей в заблуждение об условиях продажи товара, в частности цены нефтепродуктов, — рассказали в ФАС.
«Известия» также направили запрос в Минэнерго, представителю вице-премьера Александра Новака, в правительство и крупнейшим нефтяным компаниям с просьбой прокомментировать ситуацию с ценообразованием топлива.
В Минэнерго пока считают, что розничные цены на топливо стабильны, а дефицит отсутствует. Об этом в ведомстве заявили 29 июля на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака. При этом он всё же дал поручение министерству и ФАС отслеживать динамику цен на топливо на АЗС и для сельхозпроизводителей, а также баланс маржинальности переработки для недопущения роста стоимости выше уровня инфляции. Нефтяным компаниям рекомендовано увеличить загрузку НПЗ в сезон высокого спроса на бензин.
Отрегулируют или нет?
Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша пояснил «Известиям», что розничные цены на бензин растут в России в пределах инфляции, а вот к биржевым есть претензии.
— Сегодня это обсуждалось на совещании у вице-премьера Александра Новака. Среди причин роста биржевых цен было названо в том числе снижение объема продаж бензина на бирже, которое происходит по объективным обстоятельствам. Это и ремонты, которые идут сегодня на НПЗ, и проблемы с логистикой и железной дорогой, которые приводят к тому, что ряд заводов просто не может вывезти топливо, что ведет к снижению производства, — рассказал представитель отрасли.
По его словам, есть и системная проблема в ценообразовании, связанная с тем, что структура производства марок бензина не соответствует структуре потребления. Бензина АИ-95 потребляется больше, а производится меньше. Также есть влияние санкций, которые сказываются на сроках проведения ремонтных работ. Кроме того, как отмечает Евгений Аркуша, необходимо обязательно обеспечить приоритетность перевозок топлива железнодорожным транспортом, так как с сентября вводятся новые правила недискриминационного доступа (ПНД) к инфраструктуре РЖД, которые могут усложнить доступ перевозчиков к инфраструктуре в условиях ее ограниченной пропускной способности.
В целом Евгений Аркуша считает, что простое увеличение норматива продаж топлива на бирже вряд ли поможет. Запрет же экспорта бензина, безусловно, приведет к насыщению рынка и стабилизации цен, но это временная мера.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что в нынешней ситуации властям будет сложно повлиять на ценообразование, которое обусловлено высокой инфляцией и ремонтами НПЗ.
— Отчасти власти и так сегодня уже квотируют продажи. Спрос на внутреннем рынке растет, вводится запрет на экспорт. Хотя лично мне непонятно, зачем полностью закрывать экспорт, если в России нет дефицита топлива. Ведь компании, когда им запрещают экспортировать, считают, что они недополучили выгоду, и поднимают цену на внутреннем рынке, чтобы вернуть прибыль, — пояснил эксперт.
Игорь Юшков согласен с тем, что бензин скачками дорожает на бирже, а в рознице укладывается в уровень инфляции, которая, по его словам, сейчас объективно высокая — 9,5%. При этом он считает, что снижению цен может способствовать увеличение реализации доли бензина на бирже до 50%, а дизельного топлива — до 30%.
— В этом случае это будет сдерживать существенный рост биржевых цен, — пояснил аналитик.
У властей есть все механизмы для регулирования стоимости топлива, полагает директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
— Подобная турбулентность уже происходила в прошлом году, когда также был введен временный запрет на экспорт топлива. Поэтому эта ситуация возникает уже не в первый раз. Думаю, что и сейчас регуляторы разберутся с энергетическими компаниями и, возможно, взамен понижения цен дадут им какие-то другие бонусы, — считает эксперт.
21 сентября 2023 года правительство приняло решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Ограничения не коснулись только вывоза в страны ЕАЭС и гуманитарной помощи. Такая мера последовала после сообщений об ухудшении ситуации в регионах — дефиците топлива и росте цен на него. При этом, как только запрет был отменен, цены вновь пошли вверх, а в Госдуме вновь призвали ввести запрет на экспорт дизельного топлива.
По мнению Георгия Остапковича, запрет на экспорт бензина, который возобновится 1 августа, не решит проблему высоких цен. Цена на топливо закладывается в себестоимость любого продукта, поэтому очевидно, что дорогое сырье может спровоцировать увеличение стоимости других товаров и привести к повышению скорости инфляции.