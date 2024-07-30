Ключевая поставка: в Госдуме предлагают ввести квоты на продажу бензина в РФ

В Госдуме предлагают ввести квотирование поставок бензина на внутренний рынок, а также увеличить долю продаж топлива на бирже с 13% до 20%, узнали «Известия». Эти меры, по мнению депутатов, должны не допустить серьезного роста цен на бензин в рознице. Подобные опасения возникли после того, как на бирже бензин с начала июля подорожал на 12,2%, следует из данных Санкт-Петербургской биржи. Ситуацию с ценообразованием обсудили 29 июля на совете Госдумы и в Минэнерго. Среди причин названы ремонтные работы на НПЗ, сложности с логистикой, участие самих топливных компаний в купле-продаже топлива, рассказали в Российском топливном союзе. В ФАС сообщили, что фиксируют в ряде регионов нарушения при реализации топлива в рознице — например, в Туве в ценовом сговоре уличено 10 компаний.