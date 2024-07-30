Дать и списать: Минфин вдвое снизил план на 2024-й по возврату долгов регионов

В этом году регионы должны вернуть в федеральную казну почти 34 млрд рублей по госкредитам — вдвое меньше, чем изначально предусматривал финансовый план, следует из заключения Счетной палаты на обновленный бюджет. Это первая оценка в абсолютных цифрах на 2024-й. Причина — в списании двух третей долгов субъектов по поручению президента. Эксперты отмечают: эти деньги не выпадают из госсистемы — регионы потратят их на местные инфраструктурные проекты. Такие вложения поддержат экономику в субъектах и в будущем обеспечат дополнительные налоговые доходы в казну.
Как регионам списывают долги
В 2024-м регионы РФ должны будут вернуть в федеральную казну 33,8 млрд рублей по бюджетным кредитам, говорится в заключении Счетной палаты («Известия» его изучили) на обновленный финансовый план. Это вдвое меньше, чем изначально закладывалось в прогноз — 66 млрд.
На начало мая субъекты перечислили только 52 млн, следует из документа. Редакция направила запрос в Минфин.
Аудиторы объясняют снижение ожиданий тем, что 29 февраля президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил о списании двух третей долгов по бюджетным кредитам субъектам.
Ожидается, что это позволит сохранить им около 200 млрд ежегодно в период с 2025-го по 2028-й. Регионы должны направить эти средства в свою экономику, на реализацию инфраструктурных проектов — например, на строительство, обновление коммунальных сетей, газификацию, прокладку транспортных магистралей.
Справка «Известий»
Бюджетные кредиты — это займы, которые предоставляются из казны для поддержки социально-экономического развития, выполнения госпрограмм или покрытия бюджетного дефицита субъектов. Как правило, их выдают по низким процентным ставкам (например, 0,1−3% годовых) и со льготными условиями возврата.
По оперативным данным Минфина, на начало июля объем госдолга регионов составил 3,1 трлн рублей — из них бюджетные кредиты заняли 2,5 трлн. Остальные 0,6 трлн приходятся на государственные ценные бумаги, банковские ссуды, госгарантии и внешние обязательства.
В структуре долга регионов на долю бюджетных кредитов приходится в среднем 77%, отметила доцент экономического факультета РУДН Татьяна Крейденко. По ее словам, их процент несколько увеличился со временем в связи с привлечением со стороны субъектов инфраструктурных и специальных казначейских займов на реализацию крупных проектов.
При этом в 2024-м Минфин собирается предоставить еще 175 млрд бюджетных кредитов (план не изменился с поправками), следует из документа Счетной палаты. По сравнению с прошлым годом (250 млрд) сумма оказалась на 42% ниже.
Средняя долговая нагрузка по регионам (отношение их займов к доходам) по итогам прошлого года составила 20,7%, поделилась Татьяна Крейденко. В целом же, по ее словам, в последние пять лет этот показатель находился на уровне 20−22% и постепенно снижался, за исключением ковидного 2020-го. Для сравнения, в 2016-м он был на уровне 37%.
На начало 2024-го самая большая долговая нагрузка сложилась у Мордовии — 93%, ситуация в республике осложнена накопленным за многие годы госдолгом. Наименьший же показатель — у инвестиционно привлекательных нефтегазодобывающих регионов (в Сахалинской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском административный округе — 2,7%).
Какой эффект даст списание долгов регионам
Предоставление кредитов государством предполагает преимущества как для регионов (льготные условия, возможности реструктуризации), так и для федерального бюджета (это повышает эффективность управления денежной ликвидностью), говорят эксперты.
— Списание задолженности по бюджетным кредитам — не то же самое, что прощение долга. Это скорее форма его реструктуризации, предполагающая реинвестирование высвобожденных средств в модернизацию инфраструктуры, — объяснила Татьяна Крейденко.
Таким образом, списание задолженности — это один из механизмов социально-экономического развития территории.
По словам экспертов, здесь главное — не уровень долговой нагрузки, а то, как регионы будут соблюдать бюджетную дисциплину и в дальнейшем погашать свои заимствования. А также — результаты реализации проектов, которые обеспечат казне рост налоговых и иных доходов, чем и компенсируют неполный возврат.
Списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам не окажет существенной нагрузки на федеральную казну в ближайшей перспективе, особенно с учетом изменений в систему налогообложения (которые должны приносить в бюджет более 2 трлн ежегодно взамен 200 млрд выпадающих доходов от регионов), считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. При этом, по ее словам, это решение значительно поддержит субъекты.
Недополученные доходы от погашения задолженности регионов в этом году на 32 млрд рублей — это всего 0,09% от общих запланированных поступлений бюджета в 2024-м (35,1 трлн), подсчитал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, это несущественно отразится на федеральной казне.
При этом значимость списания бюджетных кредитов будет различной для субъектов в зависимости от уровня их долговой нагрузки, отметил директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии Владимир Климанов. Впрочем, эксперт уверен, что изменения однозначно придадут дополнительный импульс развитию регионов.