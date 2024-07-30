Дать и списать: Минфин вдвое снизил план на 2024-й по возврату долгов регионов

В этом году регионы должны вернуть в федеральную казну почти 34 млрд рублей по госкредитам — вдвое меньше, чем изначально предусматривал финансовый план, следует из заключения Счетной палаты на обновленный бюджет. Это первая оценка в абсолютных цифрах на 2024-й. Причина — в списании двух третей долгов субъектов по поручению президента. Эксперты отмечают: эти деньги не выпадают из госсистемы — регионы потратят их на местные инфраструктурные проекты. Такие вложения поддержат экономику в субъектах и в будущем обеспечат дополнительные налоговые доходы в казну.