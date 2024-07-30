Чистая прибыль RBI в РФ во II квартале выросла на 16,2% по сравнению с первым

Чистая прибыль российского бизнеса Raiffeisen Bank International (RBI) за второй квартал составила 379 млн евро (35 млрд рублей, по курсу ЦБ на 30 июня), что на 16,2% больше, чем кварталом ранее, и на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности международной финансовой группы.
Чистые процентные доходы во втором квартале равнялись 377 млн евро (+2,4% квартал к кварталу, к/к; +17,4% год к году, г/г), чистые комиссионные доходы — 220 млн евро (+5,8% к/к; −16,7% г/г)/ Операционные доходы от российского бизнесе RBI в апреле — июне составили 598 млн евро (+0,8% к/к; −5,2% г/г).
Чистая прибыль от российских активов за шесть месяцев составляет приблизительно половину от таковой от всего бизнеса RBI: 705 млн евро против 1436 млн евро соответственно.
Российские активы группы на конец второго квартала составили 22,4 млрд евро, что на 6,4% больше, чем на конец первого квартала и на 4,4% меньше, чем на конец первого полугодия 2023 года. Кредитный портфель вырос за квартал на 0,9%, до 5,8 млрд евро (-17,5% г/г). Средства клиентов в апреле июне выросли на 1,1%, до 14,5 млрд евро (-17,9% г/г).
Raiffeisen Bank International в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании. В начале июня Райффайзенбанк сообщил, что вынужден снизить темпы кредитования, чтобы группа смогла выполнить предписание ЕЦБ о сокращении кредитного портфеля в России на 65% к 2026 году.
В марте 2023 года стало известно, что ЕЦБ усилил давление на RBI, настаивая на том, чтобы австрийский банк ускорил процесс выхода из России. Сама же группа признавала, что покинуть российский рынок ей будет сложно, а продавать банк «по любой цене» она не намерена. RBI также заявляла, что рассматривает вариант проведения spin-off. Сейчас RBI затрудняется назвать сроки возможного ухода из РФ.