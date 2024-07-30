Чистая прибыль RBI в РФ во II квартале выросла на 16,2% по сравнению с первым

В марте 2023 года стало известно, что ЕЦБ усилил давление на RBI, настаивая на том, чтобы австрийский банк ускорил процесс выхода из России. Сама же группа признавала, что покинуть российский рынок ей будет сложно, а продавать банк «по любой цене» она не намерена. RBI также заявляла, что рассматривает вариант проведения spin-off. Сейчас RBI затрудняется назвать сроки возможного ухода из РФ.