ЦБ запланировал первые трансграничные криптоплатежи до конца года

ЦБ ожидает, что первые платежи с использованием криптовалют пройдут до конца 2024 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Нибиуллина в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. Ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».
«Сегодня Государственная Дума рассматривает закон, который допускает расчеты в криптовалютах в рамках экспериментального режима. Условия эксперимента мы уже обсуждаем с министерствами, ведомствами, бизнесом и ожидаем, что первые такие платежи пройдут до конца этого года», — сказала Набиуллина.
Речь идет об экспериментальном правовом режиме (ЭПР) в сфере цифровых инноваций. Сегодня в Госдуме пройдет второе чтение этого законопроекта. Если в рамках первого чтения ЦБ получил полномочия по проведению эксперимента по расчетам в цифровых валютах в рамках ВЭД, то сейчас периметр эксперимента решено расширить. Согласно внесенным и одобренным поправкам в закон «Об организованных торгах», ЦБ с 1 сентября сможет утвердить программу ЭПР для проведения организованных торгов цифровой валютой в России.
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