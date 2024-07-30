ЦБ запланировал первые трансграничные криптоплатежи до конца года

Речь идет об экспериментальном правовом режиме (ЭПР) в сфере цифровых инноваций. Сегодня в Госдуме пройдет второе чтение этого законопроекта. Если в рамках первого чтения ЦБ получил полномочия по проведению эксперимента по расчетам в цифровых валютах в рамках ВЭД, то сейчас периметр эксперимента решено расширить. Согласно внесенным и одобренным поправкам в закон «Об организованных торгах», ЦБ с 1 сентября сможет утвердить программу ЭПР для проведения организованных торгов цифровой валютой в России.