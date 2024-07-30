ЦБ: люди без высшего образования инвестируют на бирже лучше гуманитариев

Далее следуют инвесторы, не получившие никакого высшего образования. Хуже них результат показали люди с юридическим ВО. На предпоследнем и последнем местах — гуманитарии (гуманитарные науки и языки; искусство и культура; образование и педагогические науки, в том числе физическая культура и спорт; социальная сфера и сфера услуг) и те, кто получил иное ВО.