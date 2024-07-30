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Аналитик раскрыл, когда банки объявят новые условия по вкладам

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Банки в целом учли решение регулятора повысить ключевую ставку до 18% годовых в предложениях по вкладам, и сильного роста ставок в ближайшие недели не будет. В дальнейшем все зависит от инфляции, рассказал в интервью агентству «Прайм» главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Источник: © РИА Новости

Многие банки еще перед июньским заседанием ЦБ пересмотрели условия по вкладам. «Данная тенденция продолжалась вплоть до июльского заседания», — сказал он. Сильнее прочих изменились ставки по годовым вкладам — они становятся более выгодными, хотя прежде это касалось трех-шестимесячных депозитов.

При этом регулятор не исключает еще одного — как минимум — повышения ставки до конца года. Если банки увидят тренд на продолжение роста инфляции и инфляционных ожиданий, они могут начать предлагать еще более выгодные депозиты, но уже ближе к концу года, полагает Зварич.