Аналитик раскрыл, когда банки объявят новые условия по вкладам

Многие банки еще перед июньским заседанием ЦБ пересмотрели условия по вкладам. «Данная тенденция продолжалась вплоть до июльского заседания», — сказал он. Сильнее прочих изменились ставки по годовым вкладам — они становятся более выгодными, хотя прежде это касалось трех-шестимесячных депозитов.
При этом регулятор не исключает еще одного — как минимум — повышения ставки до конца года. Если банки увидят тренд на продолжение роста инфляции и инфляционных ожиданий, они могут начать предлагать еще более выгодные депозиты, но уже ближе к концу года, полагает Зварич.