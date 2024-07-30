Аналитик раскрыл, когда банки объявят новые условия по вкладам

При этом регулятор не исключает еще одного — как минимум — повышения ставки до конца года. Если банки увидят тренд на продолжение роста инфляции и инфляционных ожиданий, они могут начать предлагать еще более выгодные депозиты, но уже ближе к концу года, полагает Зварич.