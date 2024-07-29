Малый и средний бизнес может остаться без льготных кредитов

Сомнения в продолжении льготных программ возникают из-за их возрастающей стоимости для бюджета на фоне повышения ключевой ставки. Как сообщил газете «Ведомости» один из осведомленных источников, банки стали менее склонны к предоставлению кредитов, поскольку субсидии не в полной мере покрывают кредитные риски. По его словам, подобные разногласия являются типичными при обсуждении вопросов о целесообразном распределении бюджетных ресурсов в условиях их ограниченности.