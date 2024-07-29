Малый и средний бизнес может остаться без льготных кредитов

Власти рассматривают возможность прекращения льготных программ кредитования малого и среднего бизнеса (МСП). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с ходом обсуждения. Данный сценарий включен в один из возможных вариантов развития малого бизнеса на 2025−2030 годы.
В случае принятия решения о прекращении льготных программ, бюджетные расходы будут ограничены только субсидированием уже выданных кредитов, что потребует 150 миллиардов рублей. Эта информация содержится в материалах стратегической сессии правительства, с которыми ознакомились «Ведомости».
Сохранение же льготных программ обойдётся бюджету в 370 миллиардов рублей за шесть лет, причём 220 миллиардов будут направлены на новые выдачи кредитов. Это позволит предоставить займы МСП на сумму около 2 триллионов рублей.
Сомнения в продолжении льготных программ возникают из-за их возрастающей стоимости для бюджета на фоне повышения ключевой ставки. Как сообщил газете «Ведомости» один из осведомленных источников, банки стали менее склонны к предоставлению кредитов, поскольку субсидии не в полной мере покрывают кредитные риски. По его словам, подобные разногласия являются типичными при обсуждении вопросов о целесообразном распределении бюджетных ресурсов в условиях их ограниченности.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева