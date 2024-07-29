Эксперты: переплата по ипотеке при рыночной ставке может быть пятикратной

По данным замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяны Решетниковой, средний срок кредитов на вторичную недвижимость в России, оформленных в 2024 году, составляет 24,4 года, средний срок кредитов на новостройки — 26,8 года. В Москве они достигают 25 и 28 лет соответственно. Реальные ипотечные ставки, без учета ставок по льготным программам, находятся в коридоре от 19 до 21%.
Средний срок ипотечного кредита в России, по данным Банка России, растет все последние годы. Если в 2016 году при покупке квартиры в новостройке он составлял 15,7 года, то в 2023 году уже 25,6 года.
«Покупка квартиры за 10 миллионов рублей с первым взносом в 5 миллионов и кредитом в 5 миллионов под 20% на 30 лет при ведет к переплате в 25 миллионов рублей. Правда нужно учитывать, что мы говорим о переплате не от всей стоимости квартиры, а от суммы кредита, и если покупка идет с большим первым взносом, эти цифры уменьшаются — если первый взнос, например, будет 50%, то переплата уменьшится вдвое», — объяснила Решетникова.
Кроме того, если погашать кредит досрочно, увеличивая ежемесячный платеж на 20%, срок кредита сократится на 21 год и составит девять лет, а переплата уменьшится на 19,2 миллиона рублей и составит 5,8 миллиона, добавила она.
«Однако это мало кому доступно. К примеру, в Москве, оформив ипотеку на 25 лет, заемщику и так придется выплачивать от 130 тысяч рублей в месяц при приобретении однокомнатной квартиры на вторичном рынке и от 230 тысяч при покупке трехкомнатной квартиры. Новостройки стоят примерно в полтора раза дороже, соответственно, ежемесячный платеж также в полтора раза выше», — рассказала директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.
По ее словам, если сравнивать размер переплаты по ипотечным кредитам сейчас с тем же показателем до марта 2022 года, то два года назад заемщики в среднем переплачивали в два раза меньше. При этом по льготным программам переплата будет примерно в полтора раза меньше. Но, по словам Романенко, далеко не все подпадают под критерии этих программ и смогут уложиться в лимит.