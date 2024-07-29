Эксперты: переплата по ипотеке при рыночной ставке может быть пятикратной

По ее словам, если сравнивать размер переплаты по ипотечным кредитам сейчас с тем же показателем до марта 2022 года, то два года назад заемщики в среднем переплачивали в два раза меньше. При этом по льготным программам переплата будет примерно в полтора раза меньше. Но, по словам Романенко, далеко не все подпадают под критерии этих программ и смогут уложиться в лимит.