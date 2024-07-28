Стало известно, сколько собрала предвыборная кампания Харрис

«Собрано 200 миллионов долларов», — говорится в публикации.
Как утверждает штаб Харрис, 66% пожертвований на ее предвыборную кампанию поступили от тех, кто жертвовал средства впервые. Также штаб отчитался о привлечении к кампании 170 тысяч новых волонтеров.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.