Эксперт назвала условия для получения выплаты на погашение ипотеки

«Изменится порядок выплаты задолженности по кредитам в связи с принятым недавно федеральным законом о продлении для многодетных семей возможности полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту. Это касается родителей — граждан РФ, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родился третий ребенок или последующие дети», — сказала Рыжих.