Биткоин стал падать в цене после выступления Трампа в Нэшвилле

В тот же день Роберт Кеннеди — младший пообещал, что в случае своей победы на ноябрьских выборах президента США будет добиваться резерва в 4 млн биткоинов. Он добавил, что покупка биткоинов должна состояться на сумму $615 млрд, что равно золотому резерву страны. Он взял на себя обязательство убедить в необходимости такой меры Федеральную резервную систему США.