В Госдуме рассказали, какие пособия вырастут в 2025 году

«Будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет — до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно», — сообщила Стенякина.
Она добавила, что максимальный размер выплат по больничному за один день будет увеличен в 2025 году более чем в два раза — с 2,7 тысячи до 5,7 тысячи рублей.
«Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 2025 году повысятся на 9,5%. Страховые пенсии и фиксированные выплаты к ней проиндексируют дважды: с 1 февраля 2025-го — на 4,5% и с 1 апреля 2025-го — на 2,2%», — уточнила депутат ГД.
По ее словам, в 2025 году также вырастут пособия, которые получают Герои России и Герои Труда, ветераны, инвалиды, жители блокадного Ленинграда, ликвидаторы техногенных аварий и другие категории граждан. Предполагается, что в 2025 году их повысят на 4,5%, уточнила парламентарий.
«Маткапитал также вырастет в 2025 году, на него выделено 694,2 миллиарда рублей. Исходя из темпов развития инфляции, в 2025 году материнский капитал при рождении первого ребенка может увеличиться до 646 тысяч рублей, а при рождении второго — до 854 тысяч рублей», — сказала она.
Доходы военных также должны вырасти в будущем году — основное денежное довольствие, а также пенсии, которые рассчитываются исходя из его размера. Как правило, такие индексации проводится осенью на процент не менее прогнозируемого процента инфляции, установленного в бюджете, — на 2025 год он равняется 4%, заключила Стенякина.