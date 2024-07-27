В Госдуме рассказали, какие пособия вырастут в 2025 году

«Маткапитал также вырастет в 2025 году, на него выделено 694,2 миллиарда рублей. Исходя из темпов развития инфляции, в 2025 году материнский капитал при рождении первого ребенка может увеличиться до 646 тысяч рублей, а при рождении второго — до 854 тысяч рублей», — сказала она.