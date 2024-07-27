Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали, какие пособия вырастут в 2025 году

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Максимальный размер пособия по беременности в 2025 году вырастет до 794 тысяч рублей, а по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 69 тысяч, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина.

Источник: РИА "Новости"

«Будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет — до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно», — сообщила Стенякина.

Она добавила, что максимальный размер выплат по больничному за один день будет увеличен в 2025 году более чем в два раза — с 2,7 тысячи до 5,7 тысячи рублей.

«Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 2025 году повысятся на 9,5%. Страховые пенсии и фиксированные выплаты к ней проиндексируют дважды: с 1 февраля 2025-го — на 4,5% и с 1 апреля 2025-го — на 2,2%», — уточнила депутат ГД.

По ее словам, в 2025 году также вырастут пособия, которые получают Герои России и Герои Труда, ветераны, инвалиды, жители блокадного Ленинграда, ликвидаторы техногенных аварий и другие категории граждан. Предполагается, что в 2025 году их повысят на 4,5%, уточнила парламентарий.

«Маткапитал также вырастет в 2025 году, на него выделено 694,2 миллиарда рублей. Исходя из темпов развития инфляции, в 2025 году материнский капитал при рождении первого ребенка может увеличиться до 646 тысяч рублей, а при рождении второго — до 854 тысяч рублей», — сказала она.

Доходы военных также должны вырасти в будущем году — основное денежное довольствие, а также пенсии, которые рассчитываются исходя из его размера. Как правило, такие индексации проводится осенью на процент не менее прогнозируемого процента инфляции, установленного в бюджете, — на 2025 год он равняется 4%, заключила Стенякина.