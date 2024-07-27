Он отметил, что в мае 2024 года ЕС импортировал на 30% больше российского газа, чем в сентябре 2022 года. Более того, привлекательная цена на энергоресурс привела к тому, что страны Европы не хотят искать новых поставщиков.
«Подобные решения делают невозможным в краткосрочной перспективе достижение поставленной Комиссией цели — стать независимым от российского газа к 2027 году. В более долгосрочной перспективе мы рискуем снова попасть в ту же ловушку, что и до 2022 года…» — написал он.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников покупают российские нефть и газ по более высоким ценам.