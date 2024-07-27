Глава DNS предупредил Бакальчук о риске потери WB из-за слияния с Russ

Он задался вопросом, что дает Wildberries объединение с Russ. Алексеев пишет, что в создаваемом ООО «РВБ» 65% будет принадлежать ООО «Вайлдберриз», 35% — головной структуре Russ ООО «Стинн», туда же передадут 27 «дочек» «Вайлдберриз» (которые отвечают за логистику, разработку и т. д. — то есть это «основа бизнеса WB»). Кроме того, на РВБ перезаключаются договоры с контрагентами маркетплейса, и таким образом, весь бизнес WB переводится на это вновь созданное ООО. Как заключает Алексеев, у «ООО “Вайлдберриз” останутся только права на торговые знаки и сайт, но это тоже можно быстро переоформить, и мы не знаем, запущен ли этот процесс».