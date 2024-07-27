Экономист предрек эпоху сильного рубля из-за решения ЦБ по ставке

«Вполне возможно, что сегодня мы становимся свидетелями зарождения политики сильного рубля. Он необходим для дальнейшего качественного развития экономики России при невысокой ключевой ставке. Но сначала нужно окончательно распрощаться с эпохой высокой инфляции и постоянно дешевеющего, при этом дорогого для заёмщиков рубля на фоне высокого оттока капитала», — считает он.