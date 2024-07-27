Экономист предрек эпоху сильного рубля из-за решения ЦБ по ставке

По его мнению, до начала августа доллар будет стоить 84−87 рублей, а изменения возможны лишь после окончания налогового периода — курс ослабнет до 87−89 рублей за доллар.
«Вполне возможно, что сегодня мы становимся свидетелями зарождения политики сильного рубля. Он необходим для дальнейшего качественного развития экономики России при невысокой ключевой ставке. Но сначала нужно окончательно распрощаться с эпохой высокой инфляции и постоянно дешевеющего, при этом дорогого для заёмщиков рубля на фоне высокого оттока капитала», — считает он.
Для экономики повышение ставки будет неприятным, но не губительным: добывающие отрасли сейчас не нуждаются в масштабных кредитах, а малый и средний бизнес рассчитывает на льготное финансирование от Минпромторга и из региональных бюджетов.
При этом замедление инфляции, на которое надеется ЦБ, весьма вероятно — сейчас цены растут в основном из-за внешних причин и лишь в отдельных товарных группах. Возможно, до конца этот процесс удастся обуздать, и инфляция не превысит 7%, заключил Лобода.