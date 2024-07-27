Американский банк наказали за «вопиющее» нарушение санкций против России

Власти США в апреле ужесточили санкционное законодательство: срок исковой давности за нарушение экономических санкций вырос вдвое, что грозит компания более крупными штрафам. Прежде при обнаружении нарушений обычно проверялась деятельность компании за пять лет, для выяснения, был ли это разовый случай или преступление носит системный характер. Но с весны период проверок расширили до десяти лет.