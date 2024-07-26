Зона цинизма: ставки на спорт хотят приравнять к игре в казино

В парламенте осуждают возможность запретить рекламу денежных ставок на спортивные игры. Букмекерские конторы откровенно афишируют навязчивые видеоролики, навязывают рекламу через Telegram, соцсети, почтовые рассылки и уличные билборды. Всё это толкает россиян влезать в долги, а порой даже разоряться. Главное, что от ставок развивается психологическая зависимость. В связи с этим группа депутатов в осеннюю сессию приступит к работе над законопроектом, запрещающим продвижение букмекерских контор. Законотворцы убеждены: запрет на рекламу тотализаторов даст такой же положительный эффект, как это было с курением и алкоголем. Кроме того, обсуждается возможность отправить букмекеров в специальные игорные зоны вместе с казино. Подробности — в материале «Известий».