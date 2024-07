Уоррен Баффет за шесть дней продал акции Bank of America на $2,3 млрд

В 2011 году «Оракул из Омахи» впервые купил привилегированные акции Bank of America на общую сумму $5 млрд. Кроме того, Уоррен Баффет получил варранты на покупку 700 тыс. обыкновенных акций с ценой реализации $7,14 за акцию. В 2022 году Berkshire полностью продала акции нескольких крупных американских банков, среди которых были JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo и US Bancorp. Однако позиция в Bank of America была сохранена.