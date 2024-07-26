У россиян возникли сложности с получением ипотеки из-за рассрочки

Пользователи форума «Банки.ру» также сообщают о снижении кредитного рейтинга и проблемах с получением ипотеки после оформления рассрочки. «Известия» изучили их жалобы. Например, клиент Ozon пишет, что его кредитный рейтинг из-за рассрочки упал с 549 до 349 баллов (максимум — 999), а затем ему отказали в ипотеке. У другого пользователя после оформления услуги рейтинг сократился с 900 до 324 баллов.