Россияне сократили траты на домашнее питание до пятилетнего минимума

«Траты на питание в целом являются существенной статьей расходов граждан и домохозяйств. Понятно, что у менее обеспеченных доля таких затрат в семейном бюджете выше, чем у людей с более высоким доходом. В этой связи там, где малообеспеченного населения много, эта доля должна быть выше, чем в регионах, где проживают граждане с более высокими доходами», — прокомментировал РИА Новости директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии Владимир Климанов.