Расчет по-новому: как изменится МРОТ в 2025 году

Начиная с 2025 года соотношение между МРОТ и медианной заработной платой должно быть не менее 48%. В 2024 году последняя, по данным Росстата, равнялась 46 751 рублю. В соответствии с этим ведомство предлагает установить минимальный размер оплаты труда на будущий год на уровне 22 440 рублей, в результате чего МРОТ вырастет на 16,6%.