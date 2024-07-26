Планы по газификации Камчатки газом с «Сахалина-2» сдвинут на год

«С оптовой ценой некуда торопиться. За полтора года (с момента заключения контракта. — РБК) может сильно поменяться макроэкономическая ситуация: инфляция, заработные платы, курсовые разницы. Может измениться стоимость материалов, в том числе необходимых для резервов, так как это тоже входит в состав тарифа. При этом подход к тарифам для сетевого газа на Камчатке уже исторически устоялся, они устанавливаются на год и их можно экстраполировать на 2026 год, тогда как цена на поставки с Сахалина гибкая и меняется каждый день. Это тоже вопрос издержек, которые нужно компенсировать. Предполагаю, что делать это будут через распределение затрат на потребителей», — говорит эксперт.