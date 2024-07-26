Опрос ВШЭ выявил лидерство многодетных семей по доле имеющих кредиты

Ипотека на льготных условиях оставалась доступной для многих семей с детьми, в то время как для других категорий ставки росли, солидарен профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Кроме того, могло сыграть роль то, что активно обсуждалось завершение программы льготной семейной ипотеки, люди могли перенести решение о приобретении жилья в долг на более ранний срок», — предполагает он. Как ранее писал РБК, власти приняли решение продлить программу семейной ипотеки, но ужесточили критерии ее получения: с 1 июля на льготу смогут рассчитывать семьи с детьми, где есть ребенок до шести лет, и те, кто покупает жилье в малых городах или 35 регионах с невысоким объемом строительства.