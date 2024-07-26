Объем потенциальной рабочей силы в России сократился в два раза

«Потенциальная рабочая сила за последние пять лет снизилась в два раза — с 1,5 миллионов до порядка 865 тысяч. Это означает, что мы практически исчерпываем кадровый резерв», — сказал Платыгин на заседании президиума Совета законодателей в Совете Федерации.
Они отметил, что уровень занятости сегодня составляет более 60% — она возросла практически по всем возрастным когортам.
Кроме того, он напомнил, что, согласно прогнозу, до 2030 года численность самой производительной когорты существенно снизится. И наоборот, численность населения в возрасте старше 70 лет и молодежи 15−19 лет вырастет.