На Украине сообщили о приостановке добычи угля

При этом он отметил, что уголь на складах есть в достаточном количестве.
«У нас нет критической проблемы с углем, так как компании, государственные и частные, которые владеют углем или добывают его, по сути, это компания ДТЭК и государственные компании, которые подчинены минэнерго. Они, наоборот, сегодня приостанавливают добычу угля, так как, по сути, его некуда девать. Блоки [энергетические] разрушены, на экспорт наш уголь никак не идет», — прокомментировал ситуацию Кучеренко.
При этом, как отметил депутат, основным энергетическим ресурсом на ближайшую зиму на Украине окажется газ.
Ранее, 17 июля, глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов отметил, что в регионе с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года повреждено более 700 энергетических объектов.
До этого, 17 мая, депутат Верховной рады, экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко рассказал, что в настоящее время страна лишилась примерно 90% всех мощностей тепловых электростанций. По его данным, из 8 тыс. станций работает только 800, то есть десятая часть.
19 мая компания «Укрэнерго» предупредила, что ограничения в подаче электроэнергии по стране продлятся еще несколько месяцев. С 20 мая на Украине действует график почасовых отключений.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.