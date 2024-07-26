На Украине сообщили о приостановке добычи угля

«У нас нет критической проблемы с углем, так как компании, государственные и частные, которые владеют углем или добывают его, по сути, это компания ДТЭК и государственные компании, которые подчинены минэнерго. Они, наоборот, сегодня приостанавливают добычу угля, так как, по сути, его некуда девать. Блоки [энергетические] разрушены, на экспорт наш уголь никак не идет», — прокомментировал ситуацию Кучеренко.