Еврокомиссия выделила €1,5 млрд доходов от активов России на оружие Киеву

В странах G7 и Евросоюза, а также в Австралии после начала военных действий на Украине заблокированы активы на сумму около $280 млрд (€260 млрд). Большая часть средств находится в распоряжении бельгийской группы Euroclear. В 2023 году они принесли €4,4 млрд чистой прибыли, а в первом квартале этого года — еще €1,6 млрд. По оценке Financial Times, к 2027 году общая прибыль может достичь €20 млрд.