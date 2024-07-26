Депутаты поддержали экспериментальные биржевые торги криптовалютой

Также Банк России сможет создать оператора по расчетам в цифровых валютах на базе Национальной платежной системы (НПС) и провести эксперимент по проведению расчетов в цифровой валюте по внешнеторговым договорам. Последнее положение входило в текст законопроекта, который был принят в первом чтении 24 июля, поправки ко второму чтению расширили эксперимент для проведения внутренних торгов криптовалютой.