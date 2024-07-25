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В России запретили маркировать знаком «халяль» энергетики

НАЛЬЧИК, 25 июл — РИА Новости. Управление ФАС по Ингушетии запретило «Московской пивоваренной компании» маркировать энергетические напитки знаком качества «халяль», сообщило ведомство.

Источник: AFP 2023

«Ингушское УФАС приняло решение о признании наличия нарушения антимонопольного законодательства в действиях “Московской пивоваренной компании”, выразившееся в маркировке энергетических напитков знаком качества “халяль”», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, нарушения заключаются в том, что напиток содержит информацию, вводящую потребителей в заблуждение относительно свойств товара.

«Энергетик, наносящий вред здоровью, не может считаться халяльным. Использование данной маркировки дает владельцу энергетиков “Gorilla” преимущество перед конкурентами», — отмечает УФАС.

По его информации, несмотря на заявления производителей энергетических напитков, «действительно существует противоречие между обозначением товара как безвредного и его реальными характеристиками».

Ведомство выдало производителю предписание о прекращении маркировки товара знаком качества «халяль».

«За допущенное нарушение организацию ждет оборотный штраф», — подчеркивается в сообщении.