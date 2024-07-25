В России запретили маркировать знаком «халяль» энергетики

«Ингушское УФАС приняло решение о признании наличия нарушения антимонопольного законодательства в действиях “Московской пивоваренной компании”, выразившееся в маркировке энергетических напитков знаком качества “халяль”», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, нарушения заключаются в том, что напиток содержит информацию, вводящую потребителей в заблуждение относительно свойств товара.
«Энергетик, наносящий вред здоровью, не может считаться халяльным. Использование данной маркировки дает владельцу энергетиков “Gorilla” преимущество перед конкурентами», — отмечает УФАС.
По его информации, несмотря на заявления производителей энергетических напитков, «действительно существует противоречие между обозначением товара как безвредного и его реальными характеристиками».
Ведомство выдало производителю предписание о прекращении маркировки товара знаком качества «халяль».
«За допущенное нарушение организацию ждет оборотный штраф», — подчеркивается в сообщении.