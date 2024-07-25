Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды за полгода с доходностью 4,7%

Совет директоров ММК рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия в размере ₽2,494 на акцию. По текущей цене выплата дает дивдоходность 4,7%. Компания распределила на дивиденды 100% свободного денежного потока за шесть месяцев 2024 года.
Решение о дивидендах должны одобрить акционеры на общем собрании 27 сентября. Последний день для покупки акций ММК под дивиденды — 16 октября.
Акции металлурга отреагировали на новость нейтрально — котировки компании на открытии торгов четверга снижаются, следуя общей динамике рынка. На 10:15 мск бумаги теряли 0,71%, до ₽53,42 за акцию. Индекс Мосбиржи на этот момент снижался на 0,74%, до 3029,31 пункта.
В апреле 2024 года ММК объявил дивиденды после паузы длиной более двух лет. Совет директоров металлургической компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽2,752 на акцию. Дивдоходность на момент объявления о выплатах составила около 5%.
В предыдущий раз ММК выплачивал дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года. Тогда совет директоров рекомендовал дивиденды в размере ₽2,663 на одну акцию. Дивдоходность на момент объявления о выплатах составила 4,98%.
Дивидендная политика ММК предусматривает выплату дивидендов, как правило, в объеме не менее 100% свободного денежного потока, если отношение чистого долга к EBITDA < 1х. Выплата дивидендов будет составлять не менее 50% свободного денежного потока, если отношение чистого долга к EBITDA> 1х.
Одновременно с рекомендацией по дивидендам ММК опубликовал финансовые результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2024 года.
выручка увеличилась на 18,5%, до ₽417,8 млрд;
EBITDA выросла на 5,3%, достигнув ₽92,7 млрд при рентабельности в 22,2% (25% в том же периоде годом ранее). В релизе ММК отмечается, что сдерживающим фактором для EBITDA стало увеличение цен на основное металлургическое сырье и расширение социальных гарантий работникам компании;
чистая прибыль снизилась на 2,5%, до ₽50,3 млрд, в основном отражая влияние курсовых разниц;
свободный денежный поток (FCF) вырос на 209%, или в 3,1 раза, достигнув ₽27,87 млрд благодаря росту EBITDA и нормализации оборотного капитала.
Долговая нагрузка компании сохранилась на отрицательном уровне — чистый долг составил -₽83,81 млрд (-84,18 млрд годом ранее), соотношение чистого долга и EBITDA снизилось с −0,6х до −0,42х.
Что думают аналитики относительно отчетности ММК
Несмотря на позитивную динамику показателей в полугодовом сравнении, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин назвал результаты ММК умеренно слабыми. Эксперт отметил, что хотя квартальные EBITDA и чистая прибыль показали заметный рост по сравнению с предыдущим кварталом (+20% и +11,9% соответственно), в годовом сопоставлении EBITDA снизилась на 8%, а прибыль — на 11%.
«Финансовые показатели ММК за второй квартал демонстрируют противоречивую динамику», — пишет аналитик «Цифра брокер» Полина Щукина.
С одной стороны, выручка компании увеличилась на 13% по сравнению с прошлым годом, до ₽224,8 млрд, благодаря увеличению объемов продаж премиальной продукции на внутреннем рынке, отметила эксперт. С другой стороны, несмотря на увеличение выручки, чистая прибыль ММК снизилась на 16,9% из-за роста себестоимости продаж на 23,6%. ММК также успешно снизила свою долговую нагрузку, погасив выпуск замещающих облигаций. Общий долг компании сократился до ₽42,8 млрд по сравнению с ₽74,3 млрд на конец первого квартала.
При этом совет директоров компании рекомендовал промежуточные дивиденды в соответствии с дивполитикой в размере 100% от свободного денежного потока (FCF). По мнению Полины Щукиной, устойчивое возобновление политики выплаты промежуточных дивидендов может положительно сказаться на стоимости акций.
Аналитик считает акции ММК недооцененными в сравнении с конкурентами — НЛМК и «Северсталью». Она указывает, что поскольку выручка ММК диверсифицирована, компания не сильно пострадает при отмене льготной ипотеки, так как в случае замедления строительной отрасли снижение выручки в этом сегменте скомпенсируется ростом в обрабатывающей промышленности.