Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды за полгода с доходностью 4,7%

С одной стороны, выручка компании увеличилась на 13% по сравнению с прошлым годом, до ₽224,8 млрд, благодаря увеличению объемов продаж премиальной продукции на внутреннем рынке, отметила эксперт. С другой стороны, несмотря на увеличение выручки, чистая прибыль ММК снизилась на 16,9% из-за роста себестоимости продаж на 23,6%. ММК также успешно снизила свою долговую нагрузку, погасив выпуск замещающих облигаций. Общий долг компании сократился до ₽42,8 млрд по сравнению с ₽74,3 млрд на конец первого квартала.