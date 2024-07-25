Почти Техас: зачем Индия начала искать у себя нефть

Хотя Индия и является крупной быстроразвивающейся энергетической державой, основой ее энергетики с давних пор являлся уголь, по добыче которого она занимает второе место после Китая — чуть менее 800 млн т в год. Страна богата углем, чего нельзя сказать об углеводородах. Хотя потребность в нефти в Индии увеличивается год от года из-за общего экономического подъема и роста уровня жизни, добыча не то что отстает, но и деградирует. Если в начале 2010-х республика добывала свыше 900 тыс. баррелей в день (и даже этот показатель поставил бы ее в самом конце топ-20 крупнейших производителей мира), то сейчас он опустился до 730 тыс. баррелей в день. Всё это совершенно смехотворно на фоне спроса, который за последние 15 лет вырос почти вдвое, до 5,5 млн баррелей в день.