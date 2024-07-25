Почти Техас: зачем Индия начала искать у себя нефть

Сколько запасов нефти у Индии
На минувшей неделе министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что только 10% площади в 26 осадочных бассейнах страны, континентального шельфа и глубоководных территорий (общей площадью 4,4 млн кв. км, из которых 1,3 млн — на дне океана в исключительной экономической зоне страны) разведывается на предмет содержания нефтегазовых ресурсов. При этом на четырех из них (Андаманское море, Бенгалия, Керала — Конкан и Маханади) оценочные объемы нефти составляют около 22 млрд баррелей.
Это немалые цифры. Для сравнения, крупнейшее сланцевое месторождение США Пермиан в Техасе, которое на данный момент играет ключевую роль в поставках черного золота на мировой рынок, располагает 34 млрд баррелей, из которых за последние 20 лет добыто 14 млрд.
Хотя Индия и является крупной быстроразвивающейся энергетической державой, основой ее энергетики с давних пор являлся уголь, по добыче которого она занимает второе место после Китая — чуть менее 800 млн т в год. Страна богата углем, чего нельзя сказать об углеводородах. Хотя потребность в нефти в Индии увеличивается год от года из-за общего экономического подъема и роста уровня жизни, добыча не то что отстает, но и деградирует. Если в начале 2010-х республика добывала свыше 900 тыс. баррелей в день (и даже этот показатель поставил бы ее в самом конце топ-20 крупнейших производителей мира), то сейчас он опустился до 730 тыс. баррелей в день. Всё это совершенно смехотворно на фоне спроса, который за последние 15 лет вырос почти вдвое, до 5,5 млн баррелей в день.
Недостаток компенсируется извне. Благо, что крупнейший нефтепроизводящий регион мира находится на другом берегу Аравийского моря и транспортные издержки невысоки. Однако в последние годы на фоне международных санкций индийцы нашли себе другого поставщика — Россию. Доля российской нефти в этом году на индийском рынке приблизилась к 40% по сравнению с практически нулем несколькими годами ранее. Первоначально черное золото из РФ продавалось в Индии с большим дискаунтом, сейчас его размеры сократились до 5% к мировым ценам.
Тем не менее вопрос зависимости от иностранных поставщиков для Индии довольно острый. Политически властям страны, вне зависимости от того, какую партию они представляют, важно обеспечивать дешевое топливо, что они и делают при помощи субсидирования. Но колебания мировых цен ставят эту стратегию под вопрос, ведь компенсации при дорогой нефти могут быть накладными для бюджета. Поэтому стремление хотя бы частично освободиться от импортозависимости по нефти полностью оправданно.
Раздача слонов
Сейчас правительство предпринимает активные действия по преодолению этой зависимости. В начале года корпорация нефти и природного газа (ONGC) начала нефтедобычу на глубоководном месторождении в бассейне Кришна-Годавари в Бенгальском заливе. Ожидается, что пиковая добыча составит в день около 45 тыс. баррелей нефти и более 10 млн куб. м газа. Это немного даже по скромным национальным меркам, но в Индии давно не вводилось в эксплуатацию такое новое месторождение. Это только начало. Корпорация планирует вложить около $10 млрд в разработку месторождений на этом участке.
С 2016 года в стране начала действовать Программа лицензирования открытых площадей (OALP), где компаниям — национальным и иностранным — предоставляются те или иные участки недр на льготных условиях. В 2024 году программа резко активизируется. Пури заявил, что до конца года доля территорий, переданных для геологоразведки тем или иным фирмам, вырастет с 10 до 16%. В августе будет проведен очередной раунд в рамках OALP, а к тому времени будут названы победители в конкурсах предыдущего раунда.
Всё это, считают индийские власти, поспособствует резкой активизации разведки и добычи в стране. Тем более что проведенные в последние годы реформы регулирующей и налоговой сферы активно поощряют добычу полезных ископаемых. К 2030 году планируется увеличить площадь геологоразведочных работ на территории страны до 1 млн кв. км, а инвестиции в разведку и добычу достигнут около $100 млрд.
Кое-какие успехи уже есть: к началу 2024 года доказанные запасы индийской нефти составили 4,85 млрд баррелей против 4,37 млрд баррелей годом ранее — рост сразу более чем на 10%. Однако в мировых масштабах, как и в масштабах индийской экономики, эти цифры очень скромны. К примеру, российские запасы оцениваются в 80 млрд баррелей, и, скорее всего, эта цифра занижена. Но учитывая, что потенциальные ресурсы страны практически не разведаны, есть все шансы, что резервы могут через несколько лет быть скорректированы даже не в разы, а на порядок.
Черное золото в глубине
Если Индии действительно удастся обнаружить месторождение объемом 22 млрд баррелей, то это может оказать сильнейшее влияние на региональный и мировой рынок. Ничего фантастического в этом нет: хотя новые месторождения открываются реже из-за усложнения условий и хронического недоинвестирования, всё же периодически удается находить довольно лакомые кусочки. Достаточно вспомнить Гайану, которая стала нефтяной державой континентального, если не мирового значения на наших глазах в течение последних лет. Серьезных успехов в геологоразведке удалось добиться и Бразилии.
Не будем забывать, что наиболее перспективными индийцы видят глубоководные участки, а они во всем мире разрабатываются пока слабо. Долгое время бурить на дне океана не видели нужды, поскольку хватало и других месторождений, различные страны были меньше озабочены энергетической безопасностью и суверенитетом, а инвестиции в эти проекты оказались дорогими. Сейчас, когда пул хороших месторождений заканчивается, работа в океане может стать более интенсивной (это касается и Арктики).
Вряд ли можно поверить в то, что Индия сможет полностью обеспечивать себя нефтью в течение ближайших лет 10. Но даже выход на рынок 2−3 млн баррелей в день освободит мощности в других регионах. Революция в сланцевой индустрии в США привела к кардинальному изменению логистических цепочек в нефтяном мире. Сейчас мы наблюдаем схожую ситуацию в чуть меньших масштабах с экспортом и транспортировкой российской нефти.
Впрочем, вряд ли стоит ожидать, что потенциальные открытия (если не случится чего-то совсем суперсенсационного вроде обнаружения месторождений, способных выдавать до 10 млн б/д) обрушат цены на нефть. В ближайшие годы спрос на черное золото в Индии продолжит расти, как и во многих других регионах мира. В то же время ожидания зеленого перехода с падением спроса на нефть пока не оправдываются: даже Международное энергетическое агентство констатирует рост мирового потребления как минимум до середины 2030-х годов. Не исключено, что новые открытия, если они произойдут, лишь помешают нефти достичь каких-то совсем уж запредельных высот. Для Индии же это означает более сбалансированную и устойчивую экономику, менее зависимую от сюрпризов мировой топливной конъюнктуры.