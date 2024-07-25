Минпромторг предложил позволить чиновникам лоббировать торговые сети

Минпромторг предложил официально разрешить чиновникам и депутатам лоббировать интересы бизнеса, а именно — торговых сетей. Для этого компаниям сначала придется получить звание «Лидер российской торговли». Об этом говорится в новой редакции проекта о «российской полке», в котором есть и поправки в закон о рекламе, узнали «Известия». Действующие нормы запрещают властям участвовать в продвижении частных проектов.