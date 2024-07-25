Lineage привлекла $4,4 млрд на крупнейшем IPO с начала 2024 года

Американская компания Lineage, управляющая крупнейшей в мире сетью холодильных складов, вышла на биржу NASDAQ. Lineage специализируется на хранении и перевозках продуктов питания, в том числе с использованием рефрижераторов. Акции компании начнут торговаться на бирже в четверг, 25 июля, под тикером LINE.
В рамках IPO компания была оценена в более чем $18 млрд. Lineage привлекла $4,44 млрд в ходе первичного публичного размещения акций, размещение стало крупнейшим в 2024 году и крупнейшим с момента выхода на биржу британского разработчика чипов Arm (ARM) в сентябре прошлого года, сообщил Bloomberg. IPO Arm на NASDAQ стало самым большим по итогам 2023 года, компания получила от продажи акций $4,87 млрд.
Lineage разместила на бирже около 57 млн акций по цене $78 за штуку. Ценовой диапазон составлял от $70 до $82 за акцию. Первоначально компания планировала продать 47 млн акций, но увеличила предложение из-за высокого спроса.
По данным Bloomberg, суверенный фонд благосостояния Норвегии с активами в размере $1,7 трлн проявил интерес к покупке акций Lineage на сумму до $900 млн по цене IPO.
Lineage структурирована как инвестиционный траст недвижимости (REIT), что позволяет акционерам уменьшать налоги, которые они платят со своих дивидендов, сообщил Reuters. По состоянию на 31 марта у компании было 482 склада в 19 странах.
Компания Lineage основана в 2008 году. Она специализируется на перевозках продуктов и управлении складами с контролируемой температурой. Компания работает в странах Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона и обслуживает более 13 тыс. клиентов, многие из которых участвуют в цепочке поставок продуктов питания в качестве дистрибьюторов, розничных продавцов и производителей. В 2023 году компания сообщила о чистом убытке в размере $96,2 млн и выручке $5,3 млрд по сравнению с чистым убытком $76 млн при выручке $4,9 млрд годом ранее.
По данным LSEG (ранее Refinitiv), объем средств, привлеченных на IPO в мире, в первой половине 2024 года составил $48,8 млрд. Это на 18% меньше по сравнению с предыдущим годом. Показатель стал самым низким с 2016 года. Однако выручка от IPO в США составила $17 млрд, что более чем вдвое превышает показатели предыдущего года и является трехлетним максимумом.