Lineage привлекла $4,4 млрд на крупнейшем IPO с начала 2024 года

Компания Lineage основана в 2008 году. Она специализируется на перевозках продуктов и управлении складами с контролируемой температурой. Компания работает в странах Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона и обслуживает более 13 тыс. клиентов, многие из которых участвуют в цепочке поставок продуктов питания в качестве дистрибьюторов, розничных продавцов и производителей. В 2023 году компания сообщила о чистом убытке в размере $96,2 млн и выручке $5,3 млрд по сравнению с чистым убытком $76 млн при выручке $4,9 млрд годом ранее.