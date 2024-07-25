«Финам» запустит внебиржевые торги валютой в мобильном приложении

«Отвечая современным требованиям российского рынка мы понимаем, что с середины июня наши клиенты перестали иметь возможность свободно торговать валютой недружественных стран, и поэтому нашей основной целью в ближайшем будущем является возможность предоставления торговли внебиржевой торговли валютой, к которой мы привыкли. Это доллары, евро — все, что ушло с Московской биржи, но осталось в формате внебиржевых торгов. Соответственно, этот инструмент внебиржевой торговли через привычный терминал, приложение мы в ближайшие недели готовы будем предоставить», — сказал Леснов.
По его словам, внебиржевой курс иногда заметно выгоднее официального курса ЦБ. Леснов ожидает, что клиенты «Финама» через несколько недель получат доступ к внебиржевому валютному рынку через это приложение.
«Клиенты в данном случае будут подключены к нескольким внебиржевым площадкам, на которых сейчас происходят торги между банками», — уточнил Леснов «РБК Инвестициям».
По словам Леснова, торги недружественными валютами сейчас возможны в формате либо банк-клиент, либо банк-банк. Если раньше валюта торговалась на Мосбирже и все заявки стекались в единый биржевой стакан, то сейчас внебиржевые торги проходят на нескольких площадках. В качестве одной из них он привел площадку «Сбера» — это аналог биржевых торгов, где банки торгуют между собой.
Московская биржа, как и ее структуры — Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ), — подпала под санкции США 12 июня 2024 года. В тот же день Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) выпустило лицензию, в соответствии с которой правоотношения с подпавшими под санкции структурами должны быть прекращены до 13 августа.
После введения ограничений Мосбиржа с 13 июня приостановила торги долларом США и евро, а также инструментами с расчетами в долларах США и евро на фондовом рынке, денежном рынке и рынке стандартизированных производных инструментов (СПФИ). ЦБ также сообщил о приостановке с 13 июня торгов гонконгским долларом и объяснил, что это сделано «для сокращения рисков».
YouTube-каналы Московской биржи, а также СПБ Биржи, которая подпала под блокирующие санкции США в ноябре 2023 года, оказались заблокированы на сайте видеохостинга.