«Финам» запустит внебиржевые торги валютой в мобильном приложении

«Отвечая современным требованиям российского рынка мы понимаем, что с середины июня наши клиенты перестали иметь возможность свободно торговать валютой недружественных стран, и поэтому нашей основной целью в ближайшем будущем является возможность предоставления торговли внебиржевой торговли валютой, к которой мы привыкли. Это доллары, евро — все, что ушло с Московской биржи, но осталось в формате внебиржевых торгов. Соответственно, этот инструмент внебиржевой торговли через привычный терминал, приложение мы в ближайшие недели готовы будем предоставить», — сказал Леснов.