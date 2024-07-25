ФАС предложит закрепить в законе право заемщиков выбирать страховую компанию

Необходимость информировать заемщика о таком праве закрепило постановление правительства, которое вступило в силу в сентябре 2023-го. Оно же обязывает банки принимать выбранную клиентом страховку, если кредитный рейтинг компании не ниже А-. При этом кредитные организации не могут предлагать более привлекательные условия при оформлении полиса определенной компании. Тем не менее срок постановления истекает в сентябре 2025-го.