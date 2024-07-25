ФАС предложит закрепить в законе право заемщиков выбирать страховую компанию

Необходимость информировать заемщика о таком праве закрепило постановление правительства, которое вступило в силу в сентябре 2023-го. Оно же обязывает банки принимать выбранную клиентом страховку, если кредитный рейтинг компании не ниже А-. При этом кредитные организации не могут предлагать более привлекательные условия при оформлении полиса определенной компании. Тем не менее срок постановления истекает в сентябре 2025-го.
В службе рассчитывают, что в оставшееся время будут подготовлены поправки в закон «О потребительском кредите», и требования из постановления станут постоянно действующей нормой, подчеркнул Андрей Кашеваров.
«Если до сентября кто-то выйдет с инициативой закрепить требования в законе, то мы ее поддержим. Если же нет — мы сами ее подготовим», — заявил заместитель руководителя ФАС.
Он уточнил: тогда будет предусмотрена и ответственность за нарушение.
Сейчас банки часто нарушают эти требования, рассказала директор по развитию банковского канала продаж компании «Абсолют Страхование» Дарья Зуева. Она пояснила: кредитные организации придумывают списки «рекомендованных компаний» или другие уловки. Из-за этого человек может переплачивать до 30−100% цены полиса.
Если заемщик сможет свободно выбирать полис, это положительно повлияет на развитие конкуренции и улучшение предлагаемых услуг, отметил начальник управления по работе с банками компании «Ингосстрах» Роман Варламов.