Центробанк оставит закрытой базу с подозрительными счетами

С этого дня кредитные организации обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе содержится в базе данных ЦБ, которую регулятор ведет не первый год. Причем «период охлаждения» для клиента кредитная организация должна установить, даже если он настаивает на переводе. Если кредитная организация пропустит трансакцию, тем более не предупредив клиента, тогда банку придется вернуть деньги в течение 30 календарных дней.