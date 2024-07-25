ЦБ не поддержал отказ от центрального депозитария

«Возврат к децентрализованной системе может стать причиной нарушения стабильности систем расчетов по ценным бумагам, особенно в условиях внешней неопределенности. Имеющиеся ограничения в отношении НРД не влияют на выполнение функции и обязанности центрального депозитария», — отметил в свою очередь представитель НРД.
Утром 25 июля НАУФОР опубликовала комментарии к консультативному докладу Банка России «Универсализация или специализация? Роли участников на фондовом рынке». В одном из них ассоциация указывает, что из-за санкций против НРД возможность инвестирования в российские ценные бумаги исключена или ограничена для инвесторов-нерезидентов. Для привлечения на российский рынок дружественных нерезидентов потребуется обсудить изменение учетной инфраструктуры, считают в НАУФОР. «Такие меры, возможно, будут связаны с отказом от центрального депозитария и, таким образом, децентрализацией учетной архитектуры», — говорится в документе.
На российском финансовом рынке сложилась двухуровневая депозитарная система, в рамках которой брокерские депозитарии ведут учет ценных бумаг клиентов и регистрируют операции с ними, после чего передают эти данные в вышестоящую организацию. Ею в России является Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи и включенный в санкционные списки США и ЕС.
В связи с введением американских санкций против НРД Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) Казахстана в июле призвал клиентов (брокеров, управляющие компании) до 1 августа 2024 года направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания. По оценкам юристов, в будущем невыведенные активы могут быть заморожены.
Центральный депозитарий Казахстана впервые сообщил о возможной сегрегации счетов инвесторов из России и Белоруссии летом 2022 года. Причиной для этих мер стали санкции Европейского союза против российского (НРД и в отношении Республики Беларусь. В конце 2022 года организация раскрыла, что работает над обособлением только тех активов, вышестоящим местом хранения которых выступает Euroclear. А весной 2023-го стало известно, что сегрегация затронет не только бумаги в бельгийском Euroclear, но и в люксембургском Clearstream.
Московская биржа и входящие в ее контур Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ) 12 июня попали под блокирующие санкции США. С лета 2022 года НРД находится также под санкциями ЕС.