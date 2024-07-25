ЦБ не поддержал отказ от центрального депозитария

Центральный депозитарий Казахстана впервые сообщил о возможной сегрегации счетов инвесторов из России и Белоруссии летом 2022 года. Причиной для этих мер стали санкции Европейского союза против российского (НРД и в отношении Республики Беларусь. В конце 2022 года организация раскрыла, что работает над обособлением только тех активов, вышестоящим местом хранения которых выступает Euroclear. А весной 2023-го стало известно, что сегрегация затронет не только бумаги в бельгийском Euroclear, но и в люксембургском Clearstream.