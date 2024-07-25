Банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России

«Меньше всего проблем [в Центральной Азии] с рублем и тенге, однако не все контрагенты готовы принимать их в расчетах», — говорит Ромашевский. Проводить платежи в юанях с центральноазиатскими банками тоже проблематично, добавляет Алексеева. Сложности наблюдаются даже при расчетах в рублях, сообщил Дунаев. Проблемы «затрагивают расчеты в любых валютах, поскольку риск вторичных санкций не зависит от валюты расчетов», говорит Прохоров. По данным Фомичевой, расчеты в рублях не доставляют проблем: они проходят в течение недели, в то время как юани могут «висеть» несколько недель.