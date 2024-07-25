Банки обязали приостанавливать подозрительные денежные операции на два дня

Также с этого дня начнет действовать и приказ ЦБ, увеличивший число признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, с трех до шести.
При выявлении банком операции, соответствующей хотя бы одному из этих признаков, он должен на два дня приостановить перевод денег или отказать клиенту в совершении операции с использованием платежных карт, переводов электронных денежных средств или переводов с использованием сервиса быстрых платежей (СБП).
При этом, согласно закону, банк должен незамедлительно уведомить клиента о приостановлении операции, дать рекомендации по снижению рисков повторного осуществления такого перевода, а также о возможности подтвердить перевод «не позднее одного дня, следующего за днем приостановления,» или совершить повторную операцию на те же реквизиты и сумму.
В случае, если после двухдневного периода охлаждения клиент подтвердил распоряжение или совершил повторную операцию по переводу денег на те же реквизиты и ту же сумму, то банк обязан незамедлительно «принять к исполнению подтвержденное распоряжение клиента или совершить повторную операцию» при отсутствии иных установленных законодательством ограничений.
Как ранее пояснил ЦБ, «если спустя два дня клиент все-таки решит сделать перевод на этот же подозрительный счет, то банк обязан незамедлительно исполнить такое поручение и финансовую ответственность за это нести не будет».
При этом если банк в нарушение установленных законом требований осуществит перевод средств на счет, который содержится в базе данных ЦБ о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, и соответствующий признакам мошеннических операций, то будет обязан возместить эти средства в полном объеме «в течение 30 дней, следующих за днем получения соответствующего заявления клиента-физического лица», следует из закона.
Кроме того, закон обязывает банки отключать дистанционное обслуживание мошенника в случае, если имеется информация от МВД о совершенных им противоправных действиях.