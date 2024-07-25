Банки обязали приостанавливать подозрительные денежные операции на два дня

При этом если банк в нарушение установленных законом требований осуществит перевод средств на счет, который содержится в базе данных ЦБ о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, и соответствующий признакам мошеннических операций, то будет обязан возместить эти средства в полном объеме «в течение 30 дней, следующих за днем получения соответствующего заявления клиента-физического лица», следует из закона.