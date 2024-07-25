Банки начнут возвращать украденные деньги по новой схеме

С 25 июля добавляются и новые признаки подозрительных переводов. Одним из таких факторов является информация от сотовых операторов о периодичных и продолжительных телефонных переговорах, а также об увеличении числа СМС перед отправкой перевода. Как объяснял представитель ЦБ, денежный перевод на счет из базы ЦБ будет блокироваться строго на два дня, даже если клиент подтвердил совершение операции. То есть банк сможет провести перевод только после истечения этого срока. Во всех остальных случаях банк обязан незамедлительно совершить перевод после получения его подтверждения от клиента.