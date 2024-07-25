Альфа-Банк увеличил ставки по вкладам до 19% накануне заседания ЦБ

С 25 июля Альфа-Банк повышает ставки по депозитам «Максимальный» 19% годовых и «Пенсионный» — до 18,51%, следует из обновленных тарифных планов кредитной организации, которые проанализировали «РБК Инвестиции».
Максимальная ставка 18,51% годовых по вкладу «Максимальный» доступна на сроке один год при условии капитализации процентов. Для клиентов Alfa Only доходность на этом же сроке составляет 19% годовых. Вклад можно оформить на сумму от ₽50 тыс. на сроки от трех месяцев до трех лет.
Также Альфа-Банк увеличил ставки по вкладу «Пенсионный» до 18,51%. Депозит можно открыть женщинам в возрасте от 58 лет и мужчинам от 63 лет. Максимальная доходность доступна на годовом депозите с учетом капитализации процентов. Вклад можно оформить на сумму от ₽10 тыс. на сроки от трех месяцев до трех лет.
По данным на 24 июля, согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:
на три месяца —15,77% (+0,11 п.п. по сравнению с 19 июля);
на шесть месяцев — 16,57% (+0,11 п.п.);
на год — 15,65% (+0,11 п.п.).
Большинство участников (22 из 30) консенсус-прогноза РБК ждут повышения ключевой ставки на заседании Банка России 26 июля на 200 б.п., до 18% годовых. За увеличение на 100 б.п., до 17% годовых, выступили шесть аналитиков и еще два полагают, что ЦБ оставит ставку без изменений — 16% годовых.
На этом фоне некоторые системно значимые кредитные организации повысили доходность по сберегательным продуктам, не дожидаясь решения Центробанка:
ВТБ 23 июля увеличил ставки по своим сберегательным продуктам в рублях: в среднем на 0,5 п.п. по вкладам и на 1 п.п. по накопительному счету, до 19% годовых;
Промсвязьбанк 24 июля увеличил доходность по вкладам «Сильная ставка» до 18% годовых и «Мой доход» до 17,1% годовых.
Газпромбанк 25 июля 2024 года повысил приветственные ставки по накопительным счетам «Накопительный» до 19,5% и «Ежедневный процент» до 19%.
Указанные в материале условия по депозитам не являются публичной офертой, размещены исключительно для предварительного ознакомления. Перед принятием решения о размещении денежных средств в банковской организации следует уточнить в ней полные условия на дату открытия вклада.