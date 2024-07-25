Альфа-Банк увеличил ставки по вкладам до 19% накануне заседания ЦБ

Также Альфа-Банк увеличил ставки по вкладу «Пенсионный» до 18,51%. Депозит можно открыть женщинам в возрасте от 58 лет и мужчинам от 63 лет. Максимальная доходность доступна на годовом депозите с учетом капитализации процентов. Вклад можно оформить на сумму от ₽10 тыс. на сроки от трех месяцев до трех лет.