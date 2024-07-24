Юрист раскрыл, кого из банковских клиентов могут ограничить в правах

Между тем, растет число злоупотреблений, в которых фигурируют банковские карты несовершеннолетних. Но и самих подростков можно понять — многие в 14−18 лет уже учатся и работают, поэтому карта им необходима. «А что делать, если законный представитель не дает своего согласия? Один родитель за, другой — против», — рассуждает Моисеев.