Юрист раскрыл, кого из банковских клиентов могут ограничить в правах

Сейчас требование открывать банковские счета и выдавать карты несовершеннолетним лишь с согласия родителей или опекунов носит рекомендательный характер. Не все банки этого придерживаются, ведь новый клиент — это дополнительная выгода.
Между тем, растет число злоупотреблений, в которых фигурируют банковские карты несовершеннолетних. Но и самих подростков можно понять — многие в 14−18 лет уже учатся и работают, поэтому карта им необходима. «А что делать, если законный представитель не дает своего согласия? Один родитель за, другой — против», — рассуждает Моисеев.
В этой ситуации разумнее было бы обратить внимание не на карты несовершеннолетних, а на сами банковские операции. Вероятно, соответствующие изменения будут внесены к моменту рассмотрения законопроекта в Госдуме, полагает он.