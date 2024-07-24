ВТБ сообщил о массированной DDoS-атаке из-за рубежа на российские банки

«Банковский сектор подвергся DDOS-атаке, спланированной из-за рубежа. Небольшая часть клиентов ВТБ столкнулась с точечными ограничениями в работе банковских приложений по причине высокой загрузки инфраструктуры интернет-провайдеров. В настоящий момент сервисы и инфраструктура банка работают в штатном режиме. Совместно с интернет-провайдерами проводятся мероприятия по снижению влияния атаки на работу клиентов ВТБ», — сообщили РБК в ВТБ.