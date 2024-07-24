ВТБ сообщил о массированной DDoS-атаке из-за рубежа на российские банки

Российский банковский сектор подвергся массированной DDOS-атаке, спланированной из-за рубежа, сообщили РБК в пресс-службе ВТБ.
«Банковский сектор подвергся DDOS-атаке, спланированной из-за рубежа. Небольшая часть клиентов ВТБ столкнулась с точечными ограничениями в работе банковских приложений по причине высокой загрузки инфраструктуры интернет-провайдеров. В настоящий момент сервисы и инфраструктура банка работают в штатном режиме. Совместно с интернет-провайдерами проводятся мероприятия по снижению влияния атаки на работу клиентов ВТБ», — сообщили РБК в ВТБ.
«Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и “Альфа-Онлайн”. Скоро все заработает, рекомендуем войти еще раз позже», — заявили РБК в пресс-службе Альфа-банка.
DDoS-атаки — это действия, направленные на нарушение работоспособности интернет-ресурсов с помощью огромного количества запросов, отправляемых на сайт, чтобы существенно увеличить нагрузку на него.
Накануне, 23 июля, пользователи Downdetector также сообщали о сбое в работе сервисов Газпромбанка, РСХБ, Райффайзенбанка и Росбанка.
Как рассказал Frank Media заместитель генерального директора Servicepipe Даниил Щербаков, атаки «политически мотивированных хакеров», которые наблюдали 23 июля, и DDoS-атаки сегодняшнего дня очень похожи. «Злоумышленники действовали по привычной схеме: просканировали инфраструктуру жертв, нашли потенциально уязвимые места и добавили в список целей», — отметил эксперт.