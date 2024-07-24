У экс-владельца «Югры» Хотина изъяли бизнес-центр «ЗИЛ»

В июне ФССП сообщила, что у Хотина изъяли часть гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи «Модный сезон», а также торговый центр «Черемушки» и бизнес-центр Cherry Tower. Представитель бизнесмена назвал эти действия незаконными. Адвокат Павел Хлюстов, в свою очередь, заявил, что «не существует вступившего в силу решения суда», где установлено, что владельцем этих объектов является именно Хотин.