Россияне выиграли первый коллективный иск к Clearstream о разблокировке

«Суд удовлетворил иск только в той части требований, которые относились к купонным доходам на ценные бумаги, заблокированным в Clearstream. При этом суд, по всей видимости, исключил из расчета не только те купоны, которые инвесторы уже получили в рамках указа № 665, но и даже те, которые еще не получили, но в перспективе ожидаются к выплате по 665-ому указу. Суд отказал в удовлетворении иска в части взыскания стоимости заблокированных бумаг», — рассказал «РБК Инвестициям» адвокат, партнер NSP Арам Григорян, который представлял интересы инвесторов в суде.