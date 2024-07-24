Россияне выиграли первый коллективный иск к Clearstream о разблокировке

Резолюция решения на момент публикации новости не опубликована. Ранее арбитражные суды удовлетворяли только требования юридических лиц к Clearstream, полностью отказывая частным инвесторам.
«Суд удовлетворил иск только в той части требований, которые относились к купонным доходам на ценные бумаги, заблокированным в Clearstream. При этом суд, по всей видимости, исключил из расчета не только те купоны, которые инвесторы уже получили в рамках указа № 665, но и даже те, которые еще не получили, но в перспективе ожидаются к выплате по 665-ому указу. Суд отказал в удовлетворении иска в части взыскания стоимости заблокированных бумаг», — рассказал «РБК Инвестициям» адвокат, партнер NSP Арам Григорян, который представлял интересы инвесторов в суде.
В итоге один из истцов должен получить $20,5 тыс. (₽1,77 млн по курсу ЦБ на 25 июля), еще один — $18 тыс. (₽1,56 млн), по остальным истцам получен отказ в связи с тем, что они требовали возмещение стоимости бумаг, уточнил Арам Григорян.
Российские инвесторы подали коллективный иск к люксембургскому депозитарию Clearstream 17 августа 2023 года на основании ст. 248.1 АПК. Суммарный объем требований к организации был оценен по действовавшим на тот момент курсам валют в ₽200 млн.
В общей сложности, по данным на 24 июля 2024 года, в российские суды поданы 26 исков к Clearstream, который заблокировал весной 2022 года активы российских инвесторов, учитывающиеся в нем на счетах НРД. Часть из них частично или полностью удовлетворены, например, положительные решения суд вынес в адрес банка «Объединенный капитал», «Россельхозбанка», «РБ Страхование жизни», «Объединенной управляющей компании», банка «Зенит».
НРД имеет счета в международных депозитариях Euroclear и Clearstream, которые перестали проводить по ним операции в марте 2022 года. С 3 июня прошлого года НРД подпал под санкции Евросоюза, часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена, а дивиденды и купоны по ним перестали приходить. Выплаты копятся в зарубежных депозитариях, но не могут дойти до счетов россиян.
20 декабря 2022 года НРД получил генеральную лицензию Минфина Люксембурга, которая якобы должна была позволить разблокировать ценные бумаги неподсанкционных лиц, зависшие в Clearstream из-за санкций против НРД. А 22 декабря разрешение на вывод активов российскому депозитарию дал и Минфин Бельгии — регулятор депозитария Euroclear. Генеральные лицензии депозитариев предусматривали, что подать заявку на разблокировку ценных бумаг можно до 7 января 2023 года.
Однако впоследствии выяснилось, что общее разрешение Люксембурга невозможно исполнить. Кроме того, Минфин Люксембурга уведомил, что ведомство «не будет выдавать индивидуальные разрешения».
В августе 2022 года года центральный депозитарий подал иск об отмене санкций в Суд Европейского союза в Люксембурге. О ходе его рассмотрения данных на июль 2024 года нет.