Путин поручил увеличить налоговый вычет за успешную сдачу норм ГТО

«Предусмотреть существенное увеличение размера стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц налогоплательщикам, регулярно проходящим диспансеризацию и успешно выполняющим нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”, — говорится в перечне, размещенном 22 июля.
Исполнять это поручение должны Государственная дума, правительство России и общественное движение «Народный фронт “За Россию!”. Доклад о ходе выполнения такой работы должен быть представлен главе государства до 5 августа 2024 года.
Кроме того, президент поручил финансировать инвалидам расходы на предоставление технических средств реабилитации, в том числе с использованием электронных сертификатов.
В сфере транспорта Путин поставил правительству задачу повысить пропускную способность трассы М-8 «Холмогоры», обеспечить туристическую отрасль автобусами, а также оборудовать автомобильные маршруты устойчивой связью.
Президент поручил правительству предложить дополнительные меры поддержки производителей сельхозпродукции, пострадавших от заморозков в мае 2024 года. Также необходимо разработать способы достижения порогового значения показателя по фруктам и ягодам, предусмотренного Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.
Ранее, 3 июля, в Минфине РФ сообщили, что российское правительство, внося правки в проект закона о совершенствовании налоговой системы, предложило увеличить налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО до 18 тыс. рублей.
Путин 12 июля подписал этот закон. Документ в числе прочих изменений предусматривает введение в России прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13 до 22%. Они начнут действовать с 1 января 2025 года.
До этого, 18 июня, глава государства рассказал, что окончательное принятие изменений в налоговую систему РФ планируется в августе. Все нововведения к этому времени должны быть отработаны правительством и Госдумой.