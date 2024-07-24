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Путин поручил увеличить налоговый вычет за успешную сдачу норм ГТО

Президент России Владимир Путин поручил существенно увеличить размер налогового вычета для граждан, которые проходят диспансеризацию и успешно сдают нормы испытаний «Готов к труду и обороне» (ГТО). Соответствующий перечень поручений по итогам совещания главы государства с членами правительства опубликован на сайте Кремля.

Источник: Reuters

«Предусмотреть существенное увеличение размера стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц налогоплательщикам, регулярно проходящим диспансеризацию и успешно выполняющим нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”, — говорится в перечне, размещенном 22 июля.

Исполнять это поручение должны Государственная дума, правительство России и общественное движение «Народный фронт “За Россию!”. Доклад о ходе выполнения такой работы должен быть представлен главе государства до 5 августа 2024 года.

Кроме того, президент поручил финансировать инвалидам расходы на предоставление технических средств реабилитации, в том числе с использованием электронных сертификатов.

В сфере транспорта Путин поставил правительству задачу повысить пропускную способность трассы М-8 «Холмогоры», обеспечить туристическую отрасль автобусами, а также оборудовать автомобильные маршруты устойчивой связью.

Президент поручил правительству предложить дополнительные меры поддержки производителей сельхозпродукции, пострадавших от заморозков в мае 2024 года. Также необходимо разработать способы достижения порогового значения показателя по фруктам и ягодам, предусмотренного Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.

Ранее, 3 июля, в Минфине РФ сообщили, что российское правительство, внося правки в проект закона о совершенствовании налоговой системы, предложило увеличить налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО до 18 тыс. рублей.

Путин 12 июля подписал этот закон. Документ в числе прочих изменений предусматривает введение в России прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13 до 22%. Они начнут действовать с 1 января 2025 года.

До этого, 18 июня, глава государства рассказал, что окончательное принятие изменений в налоговую систему РФ планируется в августе. Все нововведения к этому времени должны быть отработаны правительством и Госдумой.