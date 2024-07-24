Госдума приняла в первом чтении проект о регулировании майнинга

Документ внесен группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он закрепляет в законодательстве РФ порядок и условия майнинга цифровой валюты.
«Законопроект способствует снижению рисков нелегальной майнинговой деятельности и связанных с ней правонарушений. Установленные требования и контроли усложняют возможность обхода закона и использования цифровых валют в незаконных операциях. Регулирование майнинга на уровне законодательства может стимулировать развитие отрасли, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест», — прокомментировал журналистам член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
При этом он отметил, ссылаясь на оценки экспертов, что майнеры в России в прошлом году добыли около 54 тысяч биткоинов более чем на 3,5 миллиарда долларов.
Согласно законопроекту, требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будет устанавливать правительство РФ по согласованию с Банком России. Контроль (надзор) за соблюдением установленных требований будет осуществлять Минцифры. Правительство также сможет вводить запрет на осуществление майнинговой деятельности в отдельных регионах или на их отдельных территориях.
Осуществлять майнинг в России будут вправе только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр. При этом граждане РФ, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные кабмином РФ лимиты энергопотребления. Порядок ведения реестра будет установлен нормативным актом правительства. Причем юрлицам и ИП запрещается совмещать майнинг цифровой валюты с деятельностью по передаче электроэнергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, производству или купле-продаже электроэнергии.
Законопроект обязывает майнеров предоставлять в уполномоченный правительством орган информацию о полученной в результате майнинга цифровой валюте, а также об адресах-идентификаторах, то есть уникальной последовательности символов, предназначенной для учета операций с ней. Одновременно Росфинмониторинг получает полномочия вести перечень адресов-идентификаторов, в отношении которых есть основания полагать, что операции по ним совершались в целях отмывания доходов или финансирования терроризма.
Документом предусмотрена возможность реализации цифровой валюты, полученной в результате майнинга, без использования российской информационной инфраструктуры. В то же время законопроект запрещает организацию обращения цифровой валюты на территории РФ, кроме случаев ее майнинга и распределения в рамках майнинг-пула. Одновременно запрещается рекламирование криптовалют или предложение их в иной форме неограниченному кругу лиц, а также товаров (работ, услуг) в целях организации выпуска и обращения цифровой валюты.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.