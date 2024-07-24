Госдума приняла в первом чтении проект о регулировании майнинга

Осуществлять майнинг в России будут вправе только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр. При этом граждане РФ, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные кабмином РФ лимиты энергопотребления. Порядок ведения реестра будет установлен нормативным актом правительства. Причем юрлицам и ИП запрещается совмещать майнинг цифровой валюты с деятельностью по передаче электроэнергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, производству или купле-продаже электроэнергии.