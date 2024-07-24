ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка и сервиса «Яндекс. Еда»

В службу поступила жалоба россиянина, который увидел такую рекламу в эфире федеральных телеканалов.
«В видеоролике содержалась привлекательная для потребителей информация о начислении кешбэка 50% при оплате заказа в сервисе Яндекса любой картой банка. Однако сведения о том, что максимальная сумма кешбэка составляет 500 рублей, размещалась в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия. Таким образом, потребители получали неполную информацию о существенных условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки», — объяснили в ФАС.
Там подчеркнули, что такие действия компаний могут вводить в заблуждение. В случае установления вины организациям грозят штрафы.
Ранее, 18 июня, сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе дебетовой карты. Кредитная организация не указывала в материале существенные условия финансового продукта. Информация распространялась в эфире нескольких телеканалов и на радиостанции.