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ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка и сервиса «Яндекс. Еда»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении АО «Альфа-банк» и ООО «Яндекс. Еда» по признакам нарушений закона о рекламе, сообщили в антимонопольном органе 24 июля. Уточняется, что в материале была опубликована неполная информация о кешбэке при оплате услуг сервиса доставки продуктов.

Источник: РИА "Новости"

В службу поступила жалоба россиянина, который увидел такую рекламу в эфире федеральных телеканалов.

«В видеоролике содержалась привлекательная для потребителей информация о начислении кешбэка 50% при оплате заказа в сервисе Яндекса любой картой банка. Однако сведения о том, что максимальная сумма кешбэка составляет 500 рублей, размещалась в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия. Таким образом, потребители получали неполную информацию о существенных условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки», — объяснили в ФАС.

Там подчеркнули, что такие действия компаний могут вводить в заблуждение. В случае установления вины организациям грозят штрафы.

Ранее, 18 июня, сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе дебетовой карты. Кредитная организация не указывала в материале существенные условия финансового продукта. Информация распространялась в эфире нескольких телеканалов и на радиостанции.