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Блиновская выплатила 230 млн рублей из задолженности по налогам

Блогер Елена Блиновская выплатила 230 млн рублей из долга по налогам. Об этом в среду, 24 июля, рассказала ее адвокат Наталья Сальникова.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, ее подзащитной осталось выплатить Федеральной налоговой службе (ФНС) более 677 млн рублей.

После нескольких частичных выплат налоговикам долг Блиновской составляет 677 млн 665 тыс. рублей.

24 июля Мосгорсуд рассмотрит ходатайство о продлении ареста блогера, которое 22 июля заявило следствие по уголовному делу о неуплате налогов и легализации приобретенного преступным путем имущества.

В конце июня Блиновская погасила 70 млн рублей задолженности перед налоговиками. Это произошло после продажи одной из квартир, рассказал «Известиям» ее адвокат Иван Морозов.

Недвижимость принадлежала отцу блогера.

В апреле 2023 года Блиновскую задержали по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. Около года она находилась под домашним арестом. В январе суд изменил ей меру пресечения на заключение под стражу, она арестована до 26 июля.

Фигурантом уголовного дела также стал ее муж Алексей Блиновский, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Блиновский является учредителем и руководителем нескольких компаний. В основном он вел бизнес в Ярославской, а также в Вологодской области, где расположена рыбная ферма.