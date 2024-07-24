Блиновская выплатила 230 млн рублей из задолженности по налогам

В апреле 2023 года Блиновскую задержали по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. Около года она находилась под домашним арестом. В январе суд изменил ей меру пресечения на заключение под стражу, она арестована до 26 июля.