Wildberries и Russ заявили о стабильной работе после обвинений в захвате

О том, что заявления Кадырова и Владислава Бакальчука о «рейдерском захвате» Wildberries не соответствуют действительности, ранее заявила и Татьяна Бакальчук в своем телеграм-канале. «Это не рейдерский захват. Это развод», — написала основательница компании. Она указала, что «с самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании». В качестве доказательства она привела «пруф» — фотографию, на которой Владислав Бакальчук сидит на совещании.