Владислав Бакальчук заявил об отстранении от управления Wildberries

«Я хотел, чтобы сделка была прозрачной. Мы три раза встречались, предлагали всякие условия, но никакой конкретики не было. Потом в какой-то момент со мной просто перестали общаться. Поняли, что если я не соглашаюсь, сделают все без меня. Потом я уже все узнавал по факту, что создали компанию, в которой 35% у Russ Outdoor, 65% — у Wildberries».